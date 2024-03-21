الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من الأزهر

تقدم بوابة الوفد، بثا مباشرا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في القاهرة، اليوم الخميس، في الليل الثانية عشر من شهر رمضان.

txt

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

txt

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

وتعد صلاة التراويح ودروسها الحدث الأبرز الذي ينظمه الجامع الأزهر كل عام بالتعاون مع المركز الإعلامي للأزهر، مع نقلها مباشرة عبر صفحات ومنصات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تؤدى صلاة التراويح هذا العام بواقع 20 ركعة يوميًّا، يؤديها 12 قارئًا، مع تنظيم «درس التراويح».

الآلاف يتوافدون على الجامع الأزهر في رمضان

ويتوافد الآلاف يوميًا في رمضان لأداء صلاة العشاء والتراويح، ويؤُّم المصلين في الجامع الأزهر في صلاتي العشاء والتراويح الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور حمادة السيد خطاب، المدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، والشيخ محمد عليوة النجار، والشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، والشيخ عيد كامل عراقي، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا. ويؤم المصلين في صلاة فجر الخميس الدكتور محمد رفاعي زلط، مدرس بكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، مع التلاوة من سورة يونس.

مواد متعلقة

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

بوتين يكتسح انتخابات روسيا ويصبح رئيسًا في ولاية خامسة رسميًا

إسرائيل: سنعرض هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزًا

نشرة التوك شو.. تفاصيل حريق ستوديو الأهرام وسخرية رامز من باميلا ومرام

صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

نشرة التوك شو.. السيسي في الأكاديمية العسكرية وحقيقة حظر تيك توك
الجريدة الورقية