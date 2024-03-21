الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في الليلة الثانية عشر من شهر رمضان المبارك.

txt

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى

txt

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في الليلة 11 من شهر رمضان

يؤذن العشاء في مكة المكرمة، الساعة 08:31 مساءً وتليها صلاة التراويح في الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة، بينما الفجر 05:12 صباحًا، والظهر 12:30 مساءً، والعصر 03:54 مساءً، والمغرب 06:31 مساءً.

ونظمت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى خلال شهر رمضان فى المسجد الحرام 42 درسا علميا أسبوعيا، قدمها 13 من أصحاب الفضيلة المدرسين.

يلقون فيها من 20 كتابا فى تخصصات "الفقه، والعقيدة، والسيرة النبوية، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث"، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى دروس بعد صلاة التراويح والفجر، وجميعها تقام فى توسعة الملك فهد الدور الأرضى والدور الأول، وفى التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.

الصيام وفق مكة المكرمة

ورد مفتي الجمهوري الدكتور شوقي علام، على حكم الصيام في الأماكن التي تزيد فيها ساعات النهار عن 18 ساعة قائلا: الصوم في هذه البلاد يكون على عدد ساعات مكة المكرمة؛ لأنها أمُّ القُرى، وعلى ذلك يبدأ المسلمون من أهل تلك البلاد بالصيام من وقت فجرهم المحلي ثم يتمون صومهم على عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة في ذلك اليوم والذي يمكن معرفته عن طريق المواقع الإلكترونية، فلو كان الفجر في تلك البلاد مثلًا في الساعة الثالثة صباحًا وكان أهل مكة يصومون خمس عشرة ساعة، فإن موعد الإفطار يكون في الساعة الثامنة عشرة؛ أي السادسة بعد الظهر بتوقيت تلك البلاد.

مواد متعلقة

بوتين يكتسح انتخابات روسيا ويصبح رئيسًا في ولاية خامسة رسميًا

إسرائيل: سنعرض هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزًا

نشرة التوك شو.. تفاصيل حريق ستوديو الأهرام وسخرية رامز من باميلا ومرام

صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في سابع ليالي رمضان (بث مباشر)

نشرة التوك شو.. السيسي في الأكاديمية العسكرية وحقيقة حظر تيك توك

صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة الخامسة من رمضان (فيديو)
الجريدة الورقية