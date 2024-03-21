صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في الليلة الثانية عشر من شهر رمضان المبارك.

يؤذن العشاء في مكة المكرمة، الساعة 08:31 مساءً وتليها صلاة التراويح في الحرم المكي ومساجد مكة المكرمة، بينما الفجر 05:12 صباحًا، والظهر 12:30 مساءً، والعصر 03:54 مساءً، والمغرب 06:31 مساءً.

ونظمت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى خلال شهر رمضان فى المسجد الحرام 42 درسا علميا أسبوعيا، قدمها 13 من أصحاب الفضيلة المدرسين.

يلقون فيها من 20 كتابا فى تخصصات "الفقه، والعقيدة، والسيرة النبوية، والتفسير، وأصول الفقه، والحديث"، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى دروس بعد صلاة التراويح والفجر، وجميعها تقام فى توسعة الملك فهد الدور الأرضى والدور الأول، وفى التوسعة السعودية الثالثة خلال العشر الأواخر.

الصيام وفق مكة المكرمة

ورد مفتي الجمهوري الدكتور شوقي علام، على حكم الصيام في الأماكن التي تزيد فيها ساعات النهار عن 18 ساعة قائلا: الصوم في هذه البلاد يكون على عدد ساعات مكة المكرمة؛ لأنها أمُّ القُرى، وعلى ذلك يبدأ المسلمون من أهل تلك البلاد بالصيام من وقت فجرهم المحلي ثم يتمون صومهم على عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة في ذلك اليوم والذي يمكن معرفته عن طريق المواقع الإلكترونية، فلو كان الفجر في تلك البلاد مثلًا في الساعة الثالثة صباحًا وكان أهل مكة يصومون خمس عشرة ساعة، فإن موعد الإفطار يكون في الساعة الثامنة عشرة؛ أي السادسة بعد الظهر بتوقيت تلك البلاد.