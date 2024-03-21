المصري " 2006 " يفوز على منتخب بورسعيد " 2007 " بخماسية نظيفة

فاز فريق المصري تحت 17 عام ” الفئة العمرية "2006" بقيادة الكابتن أحمد نبيه على منتخب بورسعيد " 2007 " بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على الاضواء الكاشفة مساء الأربعاء بملعب النادي المصري الاجتماعي والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من علي الغزناوي وعمر نوفل وكريم غريب وذلك بحضور الأستاذ محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم والأستاذ ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري والكابتن عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري والأستاذ جمال نوفل المدير التنفيذي لمنطقة بورسعيد.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدفين للاشئ سجلهما حسام حسن والسعيد العشري في الدقيقتين الثالثة والسادسة والعشرين.

وفي الشوط الثاني يضيف عمرو منيا الهدف الثالث للمصري في الدقيقة الثانية عشر ، قبل أن يضيف السعيد العشري هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الرابع في الدقيقة الرابعة والعشرين ، فيما اختتم عمرو منيا أهداف المباراة باحرازه لهدفه الشخصي الثاني وهدف المصري الخامس في الدقيقة السابعة والعشرين.

مثل المصري في المباراة : سيف شوقي لحراسة المرمى ، أشرف غزالة ، محمد أيمن ، عمر عرفة ، أحمد ياسر لخط الظهر ، عبد الله شيحه، اسلام رشدي ، عمرو منيا ، أدهم عشري لخط الوسط ، السعيد العشري ، حسام حسن لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من فارس عجمي ، عمر فاروق ، مروان عبد الظاهر ، يوسف سامي ، السعيد محمد ، زياد برجل ، أكرم محمد ، أحمد بركات.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. احمد نبيه مدربًا عامًا ، ك. طارق مبروك مدربًا مساعدا ، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد شعيب إداريًا ، ، ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا