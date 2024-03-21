صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، في الليلة الثانية عشر من مضان.

أدى 30 ألف فلسطيني، مساء أمس الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنع مواطني الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

مسيرات استفزاية للمصلين في المسجد الأقصى

وتعرض المصلون لمسيرات استفزازية نظمها مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شارع الواد المؤدي للمسجد الأقصى لتعطيل وصول المصلين للأقصى.