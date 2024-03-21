الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ12 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، في الليلة الثانية عشر من مضان.

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في رحاب الأقصى..  ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح

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صلاة «بن قنة» فى الأقصى

أدى 30 ألف فلسطيني، مساء أمس الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنع مواطني الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

مسيرات استفزاية للمصلين في المسجد الأقصى

وتعرض المصلون لمسيرات استفزازية نظمها مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شارع الواد المؤدي للمسجد الأقصى لتعطيل وصول المصلين للأقصى. 

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