الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

في رحاب الأقصى..  ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح

بوابة الوفد الإلكترونية

أدى 30 ألف فلسطيني، مساء الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك. 

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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى

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منذ بدء الأزمة.. 100 أمر إبعاد عن القدس والمسجد الأقصى لفلسطينيين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي - إن 30 ألف مُصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة ومنع مواطني الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

وتجاوز المصلون مسيرات استفزازية نظمها مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شارع الواد المؤدي للمسجد الأقصى لتعطيل وصول المصلين للأقصى. 

وأفاد شهود عيان بأن المسيرة تسببت في إغلاق الطريق بوجه المواطنين العرب والوافدين إلى المسجد الاقصى المبارك.

وقام المستوطنون باستفزاز المواطنين والمارة، قبل أن تنتهي مسيرتهم قرب حائط البراق قرب المسجد الأقصى.

 

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