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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يطلب تأجيل مباراته أمام الأهلي في الدوري السعودي

مباراة الهلال والأهلي
مباراة الهلال والأهلي

طلبت إدارة نادي الهلال السعودي من اتحاد الكرة في خطاب رسمي تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وذكرت المصادر السعودية اليوم أن إدارة نادي الهلال رفعت خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الأهلي بسبب ضغط المباريات التي يعاني منها الفريق على المستوى المحلي والآسيوي.

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وتقع مباراة الهلال والأهلي بين مباراتي الزعيم أمام العين الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي الهلال مع العين ذهابًا يوم 16 أبريل ثم يواجه الأهلي يوم 19 ثم الأهلي إيابًا يوم 23.

موعد مباراة السعودية وضاجيكستان اليوم

تتجه أنظار الجماهير السعودي إلى ملعب الأول بارك مساء اليوم الخميس من أجل متابعة المباراة المرتقبة بين السعودية وطاجيكستان في إطار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد طاجيكستان في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة عبر قناتي AL-Kaas HD و Alkass Two HD القطرية الحاصلة على حقوق اللقاء، بصوت المعلق الرياضي الرياضي خالد الحدي، بالإضافة إلى قناة Varzish Sport HD.

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