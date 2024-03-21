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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التربية والتعليم يهنئ معلمات مصر بعيد الأم

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، معلمات مصر بعيد الأم الذي تحتفل به الدولة المصرية في يوم 21 مارس من كل عام. 

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جاء ذلك خلال صفحة وزير التربية والتعليم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس. 

رسالة وزير التربية والتعليم لمعلمات مصر

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لكل الامهات، قائلا: "خالص التحية والتقدير والعرفان لكل أم مصرية، أنتن نبع الرحمة والعطاء ورمز الإرادة والتضحية".

وقدّم وزير التربية والتعليم التحية والتقدير لمعلمات مصر اللاتى يضربن أروع الأمثلة فى الإخلاص والتفاني من أجل نشر العلم وإنارة العقول وغرس القيم فى الطلاب. 

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لمعلمات مصر قائلا: "كل عام وأنتن بخير وأدام الله عليكن الصحة والسعادة".
 

وكان أول من فكر في الاجتفال بعيد الأم هو الصحفي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم مع أخيه مصطفى أمين. 

وطرح علي أمين في مقاله اليومي "فكرة" طرح فكرة الاحتفال بعيد الأم قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه (يوم الأم) ونجعله عيداً قومياً في بلادنا وبلاد الشرق".

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