التعليم: لا حذف من المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا نية للحذف من المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا نية لتخفيف المناهج الدراسية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن المناهج الدراسية متوزعة على خريطة العام الدراسي 2023-2024 حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

عدم تخفيف المناهج الدراسية

وشدد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تخفيف المناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية.

ونفى متحدث وزارة التربية والتعليم صحة ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حذف بعض الدروس من المناهج الدراسية 2024.

وأوضح متحدث التربية والتعليم أن خطة توزيع المناهج الدراسية بحسب الخريطة الزمنية تنتهي نهاية شهر أبريل المقبل، وبالتالي لا يوجد تأثير لتعديل موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على سير الدراسة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المدارس إلى يوم 8 مايو بدلًا من 25 مايو 2024، مع مراعاة عدم وضع امتحانات في أعياد المسيحيين أيام 4 و5 و6 و7 مايو.

وكان أولياء الأمور قد طالبوا وزارة التربية والتعليم بتخفيف المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الثاني بجميع الصفوف الدراسية بعد تبكير مواعيد الامتحانات، من خلال حذف بعض الدروس أو تخصيصها للاطلاع فقط دون الامتحان بها.