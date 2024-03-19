التربية والتعليم تنظم حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وزير التربية والتعليم يثمن مسابقة الثقافة المسيحية

وألقى الدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، كلمة نيانة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وذكر الدكتور محمود فؤاد أن وزير التريبة والتعليم أشاد بالتعاون الوثيق بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال تدريب المعلمين، ورعاية الأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن وزير التربية والتعليم يثمن مسابقة الثقافة المسيحية التي تعد تقديرا من الوزارة للدور الكبير الذي قامت به الثقافة المسيحية في الحضارة المصرية، واعتزازا بجهود الإخوة الأقباط في العمل المشترك وبناء الوطن.

ومن جهته، رحب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بناء الإنسان المصري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في شخصيته من خلال الارتقاء بمادة التربية الدينية وتطويرها وتنمية مهارات القائمين عليها.

وخلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية الذي شهد حضورا من رجال الكنيسة القبطية وقيادات وزارة التربية والتعليم والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، قام البابا تواضروس الثاني بتكريم الطلاب الفائزين.