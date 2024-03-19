الثلاثاء 19 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

التربية والتعليم تنظم حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

حفل تكريم الفائزين
حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية. 

وزارة التعليم تكشف موعد استكمال إعداد مسابقتي المعلمين الأولى والثانية

لمدة 3 أشهر| روشتة التفوق في امتحانات الثانوية العامة 2024

وأقيم حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. 

وزير التربية والتعليم يثمن مسابقة الثقافة المسيحية 

وألقى الدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية مادة التربية الدينية، كلمة نيانة عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني . 

وذكر الدكتور محمود فؤاد أن وزير التريبة والتعليم أشاد بالتعاون الوثيق بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجال تدريب المعلمين، ورعاية الأنشطة الطلابية. 

وأضاف الدكتور محمد فؤاد، أن وزير التربية والتعليم يثمن مسابقة الثقافة المسيحية التي تعد تقديرا من الوزارة للدور الكبير الذي قامت به الثقافة المسيحية في الحضارة المصرية، واعتزازا بجهود الإخوة الأقباط في العمل المشترك وبناء الوطن. 

ومن جهته، رحب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بناء الإنسان المصري، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في شخصيته من خلال الارتقاء بمادة التربية الدينية وتطويرها وتنمية مهارات القائمين عليها.

وخلال حفل تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية الذي شهد حضورا من رجال الكنيسة القبطية وقيادات وزارة التربية والتعليم والطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، قام البابا تواضروس الثاني بتكريم الطلاب الفائزين.

مواد متعلقة

فرص عمل متاحة في وزارة التربية والتعليم العُمانية

بعد التعديل| انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 25 مايو

رئيس جامعة القاهرة يدعو إلى غلق صفحة تعارك الفرق العقائدية القديمة

رئيس جامعة عين شمس يترأس جلسة مجلس قطاع شئون التعليم  

وزير التعليم العالي يطالب بوضع خطة طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية في غزة

انطلاق المهرجان الخيري الرابع لموظفي جامعة حلوان (صور)

تعيين محمد الجمال رئيسًا لإدارة مكتب رئيس جامعة عين شمس

وزير التربية والتعليم يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

الجريدة الورقية