رامز جلال يعاقب بدرة وجوهرة: "بسببكم فيفي عبده بتسرح بعربية تين شوكي"

حلت الراقصتان جوهرة الروسية وبدرة التشيلية ضيفتين اليوم الأربعاء، في الحلقة العاشرة من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

واستقبل رامز جلال الراقصتين بمقدة ساخرة قائلا إنهما تسببتا في جعل الراقصة فيفي عبده في “إنها تسرح بعربية تين شوكي”.

وتابع: “كان زمان يوجد راقصات مصريات أساطير في المهنة كتحية كاريوكا ونجوى فؤاد وفيفي عبده ولم يتبق إلا دينا، وفجأة حدث تسونامي من أوروبا وأمريكا اللاتينية سحبوا البساط من تحت أقدام المصريات جسم كالملهبية جعلهم غير مرغوب فيهم في الحفلات والأفراح والنوادي الليلية”.

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.