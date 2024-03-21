موعد امتحانات شهر مارس لطلاب صفوف النقل 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انعقاد امتحانات شهر مارس بالعام الدراسي 2023-2024 لجميع صفوف النقل في المدارس.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى إجراء امتحانات شهر مارس في الفترة من نهاية الشهر الجاري وبداية الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

حقيقة إلغاء امتحانات شهر مارس

ونفت وزارة التربية والتعليم ما تداول حول إلغاء امتحانات شهر مارس لجميع صفوف النقل بالمدارس خلال شهر رمضان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم وجود نية لإلغاء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس خلال شهر رمضان المبارك.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر مارس ستعقد جميعها خلال شهر رمضان المبارك لجميع صفوف النقل.

ضوابط امتحانات شهر مارس

وحددت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات شهر مارس لجميع صفوف النقل في المدارس من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

وحددت وزارة التربية والتعليم مدة امتحانات شهر مارس بزمن الحصة الدراسية، أى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من غياب طلاب صفوف النقل بالمدارس عن امتحانات شهر مارس؛ لأن درجات الاختبارات الشهرية هى جزء من المجموع التراكمى، وتتم إضافتها إلى المجموع الكلى للفصل الدراسى.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر مارس تقيس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًّا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس تتكون من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى وضع امتحانات شهر فبراير على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة امتحانات شهر مارس لقياس نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة ومراعاة الوزن النسبى للموضوعات فى خطة توزيع المنهج.

وووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة قياس أسئلة امتحانات شهر مارس لمستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

ومنعت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر مارس إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.