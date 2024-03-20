أسئلة مقالية قصيرة في امتحانات شهر مارس 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع أسئلة موضوعية ومقالية قصيرة في امتحانات شهر مارس بالعام الدراسي 2023-2024 لجميع صفوف النقل.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد إجراء امتحانات شهر مارس في الفترة من نهاية الشهر الجاري وبداية الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل على أن تكون قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عدم وجود أية نية لديها بشأن إلغاء امتحانات شهر مارس خلال شهر رمضان الفضيل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر مارس ستعقد جميعها خلال شهر رمضان المبارك لجميع صفوف النقل.

توجيهات امتحانات شهر مارس

حذرت وزارة التربية والتعليم من غياب طلاب صفوف النقل بالمدارس عن امتحانات شهر مارس؛ لأن درجات الاختبارات الشهرية هى جزء من المجموع التراكمى، وتتم إضافتها إلى المجموع الكلى للفصل الدراسى.

ونبه وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات شهر مارس تقيس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًّا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس تتكون من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص.

وحددت وزارة التربية والتعليم مدة امتحانات شهر مارس بزمن الحصة الدراسية، أى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى وضع امتحانات شهر فبراير على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة امتحانات شهر مارس لقياس نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة ومراعاة الوزن النسبى للموضوعات فى خطة توزيع المنهج.

وووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة قياس أسئلة امتحانات شهر مارس لمستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

وحظرت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر مارس إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى إجراء المهام الأدائية في أبريل المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجاري.