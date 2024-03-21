الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تقتل القناص الإسرائيلي جوناثان يستحاق واستشهاد أحد القيادات

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت كتائب القسام، إن أحد قناصتها تمكن من قتل القناص الصهيوني جوناثان يستحاق في محيط مستشفى الشفاء بغزة.

القناص الصهيوني جوناثان يستحاق

وأعلنت حركة حماس في بيان لها، عن استشهاد القيادي في كتيبة جنين أبو شادي الحواشين، بعد إصابته من غارة نفذتها طائرات الاحتلال في عملية الاغتيال أمس في مستشفى الشفاء .

القيادي أبو شادي الحواشين

 

على جانب آخر، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مقاتلو الدفاع الجوي تمكنوا قبل قليل، من اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له: لم يخترق الهدف الحدود الإسرائيلية حيث انتهى الحادث.

 

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