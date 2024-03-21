القسام تقتل القناص الإسرائيلي جوناثان يستحاق واستشهاد أحد القيادات
قالت كتائب القسام، إن أحد قناصتها تمكن من قتل القناص الصهيوني جوناثان يستحاق في محيط مستشفى الشفاء بغزة.
وأعلنت حركة حماس في بيان لها، عن استشهاد القيادي في كتيبة جنين أبو شادي الحواشين، بعد إصابته من غارة نفذتها طائرات الاحتلال في عملية الاغتيال أمس في مستشفى الشفاء .
على جانب آخر، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مقاتلو الدفاع الجوي تمكنوا قبل قليل، من اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.
وأضاف متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له: لم يخترق الهدف الحدود الإسرائيلية حيث انتهى الحادث.