بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الأربعاء، في الليلة الحادية عشر من شهر مضان المبارك.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الاثنين الماضي، إن 25 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.

وأدى صلاة التراويح والعشاء 25 ألفا مصليٍ في المسجد الأقصى المبارك في ظل تعنت إسرائيلي وتشديد الإجراءات الأمنية في محيط المسجد.

وأعلنت وكالة "وفا" أن آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار.

وأضافت وفا، أنه رغم محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول الشبان على أبواب البلدة القديمة من القدس، وإخضاعهم للتفتيش.