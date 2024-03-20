الهلال السعودي يدخل في مفاوضات جادة مع يوسف النصيري

تهتم إدارة نادي الهلال السعودي، بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وذكرت صحيفة "سبق 24"، أن الهلال يسعى نحو استغلال توتر العلاقة بين يوسف النصيري، ومدرب إشبيلية، كيكي سانشيز فلوريس، والتي شهدت مشادات بين الطرفين، عقب القيام باستبدال المهاجم في مباراة سيلتا فيجو، في الدوري الإسباني.

ويطمح الهلال نحو ضم يوسف النصيري، ليصبح ثاني المغاربة في صفوف الزعيم، بعد حارس المرمى ياسين بونو، الذي يلعب دورًا رئيسًا في الفريق خلال الموسم الجاري.



وشارك يوسف النصيري مع إشبيلية في 32 مباراة هذا الموسم، في مختلف المسابقات، حيث سجل 10 أهداف في 24 مباراة بالدوري الإسباني، وهدفين في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، وهدفًا في مباراة كأس السوبر الأوروبي، وهدفًا في مباراة بكأس ملك إسبانيا.

ولعب يوسف النصيري دورًا مع بارزًا مع ياسين بونو، في قيادة المنتخب المغربي نحو تحقيق الإنجاز التاريخي، كأول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في تاريخ بطولة كأس العالم، عبر نسخة (فيفا قطر 2022).

ويرتبط يوسف النصيري بعقد مع إشبيلية حتى يونيو 2025، فيم يمتلك اللاعب مسيرة دولية كبيرة مع منتخب المغرب، حيث شارك في 69 مباراة دولية، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما لعب 8 مباريات في كأس العالم، وسجل 3 أهداف.