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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب لبنان يتلقى خسارته الأولى في تصفيات المونديال

مباراة استراليا ولبنان
مباراة استراليا ولبنان

سقط منتخب لبنان في فخ الخسارة أمام مضيفه الأسترالي في المباراة التي جمعتهما اليوم الخمس بهدفين دون رد ضمن منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

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الغيابات تسيطر على قائمة منتخب لبنان لمواجهة استراليا

ونجح منتخب استراليا في التقدم بهدف مبكر بعد مضي 5 دقائق فقط من عمر المباراة عن طريق لاعبه كيانو باكوس.

وأضاف كي روليس ثاني اهداف استراليا في المباراة مستغلاً خطأ دفاعي فادح من الدفاع اللبناني في الدقيقية 54 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يعزز منتخب استراليا صدارته للمجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط بينما يتواجد المنتخب اللبناني في المركز الثاني بنقطتين فقط، بفارق نقطة واحد عن منتخبي فلسطين وبنجلاديش.

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