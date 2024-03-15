الغيابات تسيطر على قائمة منتخب لبنان لمواجهة استراليا

أكد المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش المدير الفني لمنتخب لبنان ان فريقه يعاني من عدة غيابات مؤثرة قبل مواجهتي استراليا في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال رادولوفيتش: " لن يكون بمقدورنا الاعتماد على لاعبين مهمين في المباراتين امام أستراليا، وكنا نتمنى ان تكون تشكيلتنا مكتملة، خاصة ان اللاعبين الغائبين كانوا قد تأقلموا مع طريقة اللعب التي نتبعها ".

وأضاف: " الغيابات ستكون مؤثرة ومضرة بالنسبة لنا لكن علينا ان نفكّر بإيجابية اذ سنحتاج الى كل الإمكانات المتاحة في الفترة المقبلة وسط التحديات التي تنتظرنا ".

واكمل رادولوفيتش: “ قمت بإختيار أفضل اللاعبين المتاحين خاصة من قدموا مردوداً جيداً في مباريات الدوري اللبناني إضافة لضم عدة وجوه شابة وواعدة ”.

وأتم: " هدفنا الأساسي هو الوصول الى افضل تركيبة قبل شهر حزيران حيث ستكون المحطة المفصلية التي سنعمل خلالها على تأمين تأهلنا مرةً جديدة الى كأس آسيا ومتابعة المشوار في التصفيات المونديالية ".

قائمة منتخب لبنان لمواجهة استراليا في تصفيات المونديال

حراسة المرمى: مصطفى مطر (العهد)، مهدي خليل (الصفاء)، علي السبع (النجمة)

خط الدفاع: نصار نصار ومحمد علي دهيني (الأنصار)، عبدالله مغربي وماهر صبرا (النجمة)، خليل خميس ونور منصور (العهد)، حسن شعيتو وحسين شرف الدين (الصفاء)

خط الوسط: حسن معتوق، نادر مطر، وعلي طنيش (الأنصار)، محمد حيدر، حسن سرور، وليد شور، وعلي الحاج (العهد)، باسل جرادي (بانكوك يونايتد التايلاندي)، دانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، غابريال بيطار (فانكوفر أف سي الكندي)

خط الهجوم: كريم درويش (العهد)، عمر شعبان (آي أف سي ويمبلدون الانكليزي)، ليوناردو شاهين (فالكنبرغس السويدي)، جاكسون خوري (تورمنتا أف سي الأميركي)