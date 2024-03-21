السيسي يمازح السيدات بسبب السكر

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وقال “ السيسي” إن " متحطوش سكر كتير على الكنافة.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم".

وتابع :"اطمنكوا بفضل الله نحن فى وضع أحسن كتير والأمور بتتحسن وهتتحسن بفضل الله بالجهد والخطة من أجل تجاوز الأزمة.. وربنا سبحانه وتعالي بيساعد اللي بيساعد نفسه”.

وتحتفل مصر من كل عام بـ "يوم المرأة المصرية"، والذي يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، تخليدا لـ "ذكرى ثورة المرأة المصرية" ضد الاستعمار البريطاني الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ستعرض الوفد فى التقرير التالى مواقف المرأة المصرية وبطولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي على مصر ،وغيرها من المواقف مهمة فى تاريخ مصر ، ومقاومة ضد كل أشكال الاحتلال ببساله .

يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتي خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".