السيسي: نتحرك لوقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تتحرك لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار فى غزة.

وقال السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، اليوم الخميس، إن “اتسألت سؤال من إحدى السيدات الفضيلات قالت خايفة جدًا من الواقع اللى حوالين مننا هنا وهنا”.

وتابع: "رديت عليها وقلت: متخفيش من بره خالص، وأنا بقول لكل مصري متخافوش خالص من بره.. لأن ربنا موجود قبل كل شيء، وأحنا بنحاول نراعي ربنا في التعامل مع القضايا دى.. لكن دايمًا اللى عينا عليه هو الداخل، إن أحنا نخلي بالنا.. وبكلم الأمهات والآباء وبتكلم معاكم كتير علشان أسجل الظروف والمواقف.. المهم خالوا بالكم من الداخل من نفسكم من الولاد الصغيرين علشان مشفوش التجربة اللى مرينا بيها في 2011".

وواصل السيسي أن: “مفيش أمور بتتعمل بالتمني ولكن بتتعمل بينا كلنا ومن خلال برامج من الدولة وبالإعلام والمفكرين والمساجد والكنائس والأسر علشان نحافظ على بلدنا، فالحمد لله منقلقش من الخارج، لأننا إن شاء الله أحنا بخير، طيب الأزمات اللى بره، أحنا نطفى حرائق ولا نشعلها، وأحنا هنقابل ربنا بكده.. الناس مش واخدة بالها.. كل نقطة دم أنا سببها هاتحاسب عليها.. كل خراب أنا سببه هتحاسب عليه فالحمد لله من ساعة ما ربنا أراد أن أكون موجودًا هنا حرصت أن يكون إيدي كده".

وأكمل السيسي:"هعمل إيه هيخربوا الدنيا كلها بيدمروا المساجد والكنائس مستقبل دولة وربنا حكيم وعليم.. فاطمنوا علينا.. بنتحرك بكل جهد علشان يبقا فيه وقف إطلاق نار وإطلاق للرهائن وإعمار لغزة وحل دائم للموضوع وربنا يعنا على ذلك".