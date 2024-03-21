رسالة السيسي للمحتكرين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمحتكرين، قائلا:"لما نواجه الاحتكار والمؤسسات المعنية.. خشوا وهاتوا سلع بـ 2 -3 مليار علشان نعمل توازن فى السوق.. مش هقدر أقول ولا هشكك فى ذمم حد ولا في ضمائر حد ولا وطنية حد.. يعني تعمل كده وتطلع تحج أو تطلع زكاة.. مش بقول حد وحش.. نخش ونبعت نجيب سلع والدولة تخش تانى.. واحنا اللى بنوفر الدولار لهم.. طب خلاص".

ووجه السيسي خلال كلمته في احتفالية يوم المرآة، اليوم الخميس، الحكومة بدراسة المشاركة فى ضبط الأسواق من خلال طرح السلع في الأسواق، قائلا: "يا دكتور مصطفي الناس اللى بتشتغل في القطاع الخاص فيما يخص السلع.. من قبل مني لما قالوا اقتصاد حر كان الهدف أن ندي الفرصة للكل والحكومة تراجعت عن هذا الدور.. طبعا بدون شك بعترف أن الفترة اللى فاتت صعبة.. تجاوزنا الفترة دى وفيه استقرار"

وتحتفل مصر من كل عام بـ "يوم المرأة المصرية"، والذي يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، تخليدا لـ "ذكرى ثورة المرأة المصرية" ضد الاستعمار البريطاني الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ستعرض الوفد فى التقرير التالى مواقف المرأة المصرية وبطولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي على مصر ،وغيرها من المواقف مهمة فى تاريخ مصر ، ومقاومة ضد كل أشكال الاحتلال ببساله .

يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتي خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".