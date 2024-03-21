تدريبات بدنيه متنوعة للاعبى الزمالك فى بداية المران

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقاد البرتغالي جواو ميجيل مخطط الأحمال الفقرة البدنية، والتي تضمنت تدريبات متنوعة للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.