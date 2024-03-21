لابيد يدعو لإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى "إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس حتى لو سيئة"، وذلك غداة إعلان الأخيرة أنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول.

وقال لابيد، في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية: "نطلب الذهاب إلى صفقة فورية لإعادة المخطوفين الإسرائيليين في غزة"، مضيفا: "في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون، هذه ليست صفقة على سيارة، بل يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "يجب دخول رفح بشكل لا يحول دون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى"، مؤكدا أن "القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحا الآن ولاحقا لكن الأهم هو إنهاء مأساة الرهائن وعائلاتهم".

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.