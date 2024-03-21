كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ونيوزيلندا بكأس العاصمة

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزلندا في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الجمعة على ملعب العاصمة الإدارية الجديدة لحساب أولى مواجهات بطولة كأس عاصمة مصر والذي تقرر إقامته بديلاً عن دورة دبي الودية بدولة الإمارات.



وحال فوز المنتخب الوطني في أولى المباريات ، يلتقي الفائز من المواجهة الأخرى بين تونس وكرواتيا ، على احتلال المركز الأول ، في لقاء مقرر إقامته 26 مارس ، وحال الخسارة تواجه مصر الخاسر يوم 25.

الاختبار الأول لـ حسام حسن ..

وتعد هذه المباراة هي الأولى للفراعنة تحت القيادة الفنية للجهاز الجديد بقيادة حسام حسن ، والذي أعلن خلال وقت سابق، قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ من الشهر الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.



طاقم تحكيم اللقاء ..

يتولى الحكم الدولي الإيفواري كليمين فرانكلين ، إدارة أولى مواجهات مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس عاصمة مصر ، بمعاونة السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا ثنائي مساعد.

مع تواجد الحكم الرابع السنغالي ألدالبير ديوف، . ويأتي المغربي حمزة الفارق حكماً لتقنية الفيديو "VAR" رفقة الحكمة المغربية فتيحة ..