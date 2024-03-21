رئيس جامعة حلوان يهنئ سيدات مصر بعيد الأم

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأسمى آيات التهنئة لعظيمات مصر من الأمهات، بمناسبة عيد الأم.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن تقديره العميق للدور التاريخي والريادي الذي تضطلع به الأم المصرية في شتى المجالات الإنسانية.

رئيس جامعة حلوان يشيد بتضحيات الأمهات الجليلة

وأكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات له أن الأم هي عماد الأسرة وشريك أساسي في تطور المجتمع، مشيدًا بتضحيات الأمهات الجليلة وإسهاماتهن البارزة في حياة أبنائهن وأسرهن ومجتمعهن من أجل غد أفضل.

ونوّه رئيس جامعة حلوان بالدور المتميز الذي تقوم به السيدات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري في الارتقاء بمكانة جامعة حلوان بين الجامعات المصرية والعالمية، معتبرًا إياهن شريكات رئيسيات في بناء الوطن وتحقيق تقدمه.

وأضاف رئيس جامعة حلوان: "بجانب دورها الكبير كأم بما تحمله الكلمة من معانٍ سامية، فإن الأم التي تقوم على شؤون أسرتها وتؤدي رسالتها السامية تلعب دورًا بارزًا في خدمة الوطن في جميع الوظائف، فهي الطبيبة البارعة، والمعلمة الفاضلة، والمحامية والقاضية، والمهندسة التي تخطط للمستقبل".

واختتم رئيس جامعة حلوان تصريحاته مهنئًا جميع أمهات مصر بهذه المناسبة العزيزة، داعيًا المولى عز وجل أن يمتعهن بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

