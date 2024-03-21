محافظ المنيا يتابع أعمال توريد محصول البنجر بأبوقرقاص

تابع اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، اعمال توريد محصول البنجر بمصانع سكر ابوقرقاص الجديدة لعام ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، مؤكدا أن قطاع الزراعة في مصر يمثل أهمية كبيرة ، لدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي .

كما يعد القطاع الأكثر استيعابا للعمالة ، لافتاً إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، يؤكد دائماً على الإرتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية والري الحديث ، لتحقيق أقصى عائد إقتصادي من هذا المورد ، خاصة المحاصيل الإستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها.

وفى ذات السياق ، تابع تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ، اعمال افتتاح موسم محصول بنجر السكر بشركة السكر والصناعات المصرية التكاملية ، (مصانع سكر ابوقرقاص الجديدة) ، حيث تفقد رئيس المركز الأقسام المختلفة بالمصنع ، كما تابع عمليات استلام المحصول من المزارعين ، موجها بتيسير كافة الإجراءات ، وتقديم كل أوجه الدعم ضمانا للخروج بموسم يتمتع بإنتاجية عالية.

كما تابع رئيس المركز ، مراحل الإنتاج بالمصانع بداية من وصول محصول البنجر ، مروراً بعمليات الوزن ، والفرز ، ثم الغسيل ، والتقطيع ، والتمرير على جهاز الإنتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر ، وفصل مخلفات البنجر ، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر ، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع .

ومن الجدير بالذكر، ان شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا ، بدأت موسم استلام محصول البنجر لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، أول تخصيص لشحن محصول البنجر من كافة المناطق الزراعية، يوم السبت الماضى الموافق ١٦ من مارس ، وذلك لكافة وسائل النقل سواء ، (لوارى – جرارات زراعية ).