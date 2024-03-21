الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يكلف الحكومة بإنشاء متحف المرأة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراثها وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

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ووجه السيسي أيضا خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية، اليوم الخميس، باستحداث محورا لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعّال.

 

كما وجه السيسي، بالتوسع في برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة في الصناعات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المرأة.

 

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