السيسي يوجه بتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمراة المصرية، معقبا:"نحتفل اليوم بتقليد سنوي متجدد لسيدات مصر العظيمات".

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية، اليوم الخميس، أنه «نحتفل اليوم بتقليد سنوي متجدد لسيدات مصر العظيمات»، موجّها تحية إجلال وتعظيم لكل إمراة مصرية تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها.

وأشار إلى أنّ المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصد إلهام لا ينقطع عطاءه.

ووجه الرئيس بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة، لافتا بأن ذلك يوفر فرص عمل جديدة للمرأة، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي.