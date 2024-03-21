الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من القوات الروسية حررت بلدة تونينكويه على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على محور أفدييفكا، أسفر تنسيق وعمليات وحدات قوات مجموعة "المركز" عن تحرير بلدة تونينكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار البيان إلى هزيمة تشكيلات لواءي المشاة الآلية 47 و59، ولواء الهجوم الثالث للقوات الأوكرانية في مناطق بيرفومايسكويه وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي منطقة بلدة نوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجوم مضاد للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 24 للقوات الأوكرانية.



وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 320 عسكريًا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم تدمير منظومة مدفعية "إم 777" أمريكية الصنع، ومدفعي هاوتزر "دي 20" و"دي 30" ومدفع "إم 102" أمريكي الصنع".

وأكد البيان أن القوات الروسية دمرت مستودع تخزين وورشة إصلاح للطائرات دون طيار الأوكرانية، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 132 منطقة.



وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.