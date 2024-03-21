وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: يجب الوقف الشامل لإطلاق النار في غزة

شدد وزير الخارجية سامح شكري، على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الخميس نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى القاهرة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تطرق إلى مختلف أوجه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وسبل تدعيمها وترسيخها، وما تشهده المرحلة الراهنة من تكثيف أطر التعاون على كافة الأصعدة، وكذا تنامي وتيرة التنسيق وتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة وسبل إنهائها واحتواء تداعياتها.