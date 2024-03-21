السيسي: المرأة المصرية ضمير الأمة ونبضها الحارس الأمين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المراة المصرية ضمير الأمة ونبضها الحارس الأمين والدرع الواقي أمام محاولات النيل من عزيمة الوطن.

مكانة المرأة المصرية

وأكد السيسي، أنه أكد خلال السنوات الماضية التزامنا الأصيل بتعزيز مكانة المرأة المصرية بما يعكس قيمتها وحجم التحديات بكل تجرد من كل هوي إلا هوي الوطن.

وأشار إلى أنه يتم استحداث محور لتعزيز القيم الإخلاقية والإجتماعية فى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تمكين المرأة.

مش عايز أسيبكوا ونحن كمسئولين ليس لدينا تمييز بين الرجل والمرأة

وتابع: “مش عايز أسيبكوا ونحن كمسئولين ليس لدينا تمييز بين الرجل والمرأة..لأن كل الناس فى مصر كويسين سواء الرجل أو المرأة.. و نحن شعب عظيم وله تاريخ كبير أوى على مر ألاف السنين”.