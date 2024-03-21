الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

السيسي للرجال: فيها ايه لما زوجتك تزعلك ما تاخد في جنابك واسكت

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "أنا مش عاوز اسيبكم وسعيد بيكم.. لكن مفيش تمييز والنماذج اللى بيحتاجها العمل.. المرأة والرجل.. احنا شعب عظيم وله تاريخ كبير أوي على مر الاف السنين".

txt

السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

txt

السيسي لوزيرة التضامن: خدي حقك من رئيس الوزراء (شاهد)

 الاحتفال بأنه يكون للمرأة وكل سيدة أعطت نقول لها شكرا 

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024: "ده شهر كريم ومناسبة جميلة جدا.. الاحتفال بأنه يكون للمرأة وكل سيدة أعطت نقول لها شكرا وربنا يجزيكي خير ويديكي الصحة ويوفقك سواء صغيرة أو كبيرة".

فيها ايه لما زوجتك تزعلك ما تاخد في جنابك وانت ساكت

وقام الرئيس السيسي بمداعة الرجال، قائلًا: “ فيها ايه لما زوجتك تزعلك ما تاخد في جنابك وانت ساكت”.
 

مواد متعلقة

بدء أعمال رصف المنطقة الصناعية بكلاحين قفط جنوب قنا

محافظ الغرببة يتفقد جراجات كفر الزيات وحي أول وثان ومركز طنطا

هل يجوز للمرأة تناول الأدوية لمنع نزول الدورة الشهرية لتصوم رمضان كاملًا

التضامن: إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية أصحاب العمر الذهبي
الجريدة الورقية