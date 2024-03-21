السيسي للرجال: فيها ايه لما زوجتك تزعلك ما تاخد في جنابك واسكت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "أنا مش عاوز اسيبكم وسعيد بيكم.. لكن مفيش تمييز والنماذج اللى بيحتاجها العمل.. المرأة والرجل.. احنا شعب عظيم وله تاريخ كبير أوي على مر الاف السنين".

الاحتفال بأنه يكون للمرأة وكل سيدة أعطت نقول لها شكرا

وأضاف السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024: "ده شهر كريم ومناسبة جميلة جدا.. الاحتفال بأنه يكون للمرأة وكل سيدة أعطت نقول لها شكرا وربنا يجزيكي خير ويديكي الصحة ويوفقك سواء صغيرة أو كبيرة".

فيها ايه لما زوجتك تزعلك ما تاخد في جنابك وانت ساكت

وقام الرئيس السيسي بمداعة الرجال، قائلًا: “ فيها ايه لما زوجتك تزعلك ما تاخد في جنابك وانت ساكت”.

