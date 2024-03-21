موعد مباراتي الزمالك وفيوتشر بربع نهائي الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم 31 مارس الجاري ، لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وتأتي مواجهة الإياب بين الفريقين مساء يوم السابع من شهر أبريل المقبل ، على أن تقام المواجهتين بالقاهرة.



على صعيد متصل، يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم نظيره نيوزيلندا ، في العاشرة من مساء غد الجمعة ، لحساب بطولة كأس عاصمة مصر الودي الدولي.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ من الشهر الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.