موعد مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في تمام العاشرة مساء يوم الخامس من شهر أبريل المقبل ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



ويقام لقاء الذهاب في تنزانيا ، في الثامنة من مساء الجمعة 29 من مارس الجاري.



كان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى تنزانيا الأسبوع المقبل، للقاء فريق سيمبا يوم الجمعة 29 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويقوم حسام غالي بالتنسيق والترتيب الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.