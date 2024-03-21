تضامن البحر الأحمر تناقش التجهيزات النهائية لحفل الام المثالية

عقد اليوم بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، الاجتماع التنسيقي الاخير للجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة ، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لحفل تكريم الأم المثالية والذي سيقام خلال الايام القادمة ، وما سيتضمنه الحفل من فقرات ومقترح تكريم الأمهات.

وخلال الاجتماع أكد كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن ان الحفل سيتضمن تكريم 11 أم مثالية علي مستوي المحافظة و جميع مدنها ، مشيرا ان المحافظ وافق علي منح كل أم مثالية مبلغ مالي تقديرا لهم ورد ولو جزء صغير لما قدمته للمجتمع .

واضافت حسناء احمد مدير المديرية أنه بعد بحث دقيق مع تطبيق كافة الشروط والضوابط فازت ابتسام حمدي احمد بالأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة ، وصباح محمد عبد الوهاب بالام المثالية الثانية للمحافظة وسميرة بشاري محمد الام المثالية من ذوي الهمم ومني ياسين يوسف الام المثالية لإبن من ذوي الهمم و على مستوى مدن المحافظة فقد فازت ايزيس ملك يوسف الأم المثالية على مستوى مدينة الغردقة ، فاطمة جاد الرب ياسين الام المثالية علي مستوي مدينة رأس غارب ، سهير عبد الحق السبعي الأم المثالية على مستوى مدينة سفاجا ، امال صابر محمود محمد الام المثالية علي مستوى مدينة القصير ، فوزية محمود صالح الأم المثاليه على مستوى مدينة مرسى علم ، مريم حسين موسي الام المثاليه على مستوى مدينة الشلاتين ، زينب خضر النور الأم المثالية على مستوى مدينة حلايب .