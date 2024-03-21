الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تضامن البحر الأحمر تناقش التجهيزات النهائية لحفل الام المثالية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد  اليوم بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، الاجتماع التنسيقي الاخير للجنة اختيار الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة ، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لحفل تكريم الأم المثالية والذي سيقام خلال الايام القادمة ،  وما سيتضمنه الحفل من فقرات ومقترح تكريم الأمهات.

وخلال الاجتماع أكد  كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن ان الحفل سيتضمن تكريم  11 أم مثالية علي مستوي المحافظة و جميع مدنها ، مشيرا ان المحافظ وافق علي منح كل أم مثالية مبلغ مالي تقديرا لهم ورد ولو جزء صغير لما قدمته للمجتمع .

واضافت  حسناء احمد مدير المديرية أنه بعد بحث دقيق مع تطبيق كافة الشروط والضوابط فازت ابتسام حمدي احمد بالأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة ،  وصباح محمد عبد الوهاب بالام المثالية الثانية للمحافظة  وسميرة بشاري محمد الام المثالية من ذوي الهمم ومني ياسين يوسف الام المثالية لإبن من ذوي الهمم و على مستوى مدن المحافظة فقد فازت ايزيس ملك يوسف الأم المثالية على مستوى مدينة الغردقة  ، فاطمة جاد الرب ياسين الام المثالية علي مستوي مدينة رأس غارب ،  سهير عبد الحق السبعي  الأم المثالية على مستوى مدينة سفاجا ،  امال صابر محمود محمد الام المثالية علي مستوى مدينة القصير ، فوزية محمود صالح  الأم المثاليه على مستوى مدينة مرسى علم  ، مريم حسين موسي الام المثاليه على مستوى مدينة الشلاتين ،  زينب خضر النور الأم المثالية على مستوى مدينة حلايب .

 

الاجتماع

 

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