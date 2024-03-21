حكايات وذكريات ركاب قطار ابو قير

بعد خروجه من الخدمة ..

ودع قطار ابو قير الاسكندرية بعد سنوات طويلة بالخدمة اهالى المدبنة ليخرج بذلك نهائى من الخدمة ليحل محله مشروع مترو الإسكندرية، بعد الانتهاء من عمليات إحلال القضبان والمحطات.

وتواصل الاجهزة التنفيدية ازالة قضبان قطار ابو قير من المحطات ودلك استعدادا للبدء فى مشروع مترو الانفاق الجديد الدى يساهم في توفير وسيلة نقل حضارية لنحو 5 ملايين نسمة، ويقضى على فوضى وزحام قطار أبو قير.

رصدت " الوفد " بداية رحلة قطار ابى قير بالاسكندرية

" قطار ابو قير رحلة عمر"

يقول فرج السيد سائق قطار ابو قير

قطار ابو قير هو رحلة عمر مع كل مواطنى الاسكندرية اللى قاطنى المحافظة والرواد ايضا فهو يعد قطار أبو قير هو خط قطارات سابق ضواحي مزدوج بداخل مدينة الإسكندرية، يربط مناطق شرق ووسط الإسكندرية، وكان يعد شريان النقل الأساسي الرئيسي بالمدينة، يمر القطار بــ16 محطة (14 محطة ابتداءا من شهر أغسطس 2021). هو أسرع وسيلة مواصلات داخل الإسكندرية منذ عام 1854، في عهد سعيد باشا، حيث كان القطار يمر بـ16 محطة، بداية من محطة الإسكندرية حتى محطة أبو قير،عدد ساعات الخدمه اليوميه هو 18 ساعه، تبدأ الخدمه اليوميه من الساعه 5 صباحاً وتنتنهي الساعه 11 مساءاً بتوقيت القاهره، عدد القطارات التي تعمل يومياً هو 6 قطارات وقد يكونوا 7 قطارات في بعض الأوقات.

في شهر مارس 2021 قامت وزارتى النقل بطلاء القطارات بلونين وهما: الازرق والاحمر. لتحويل خط قطار أبو قير إلى مترو الإسكندرية.وابتداءا من شهر أغسطس من عام 2021 أصبحت محطة الاسكندرية (محطة مصر) ومحطة الحضره خارج الخدمه مؤقتاً بسبب التجديدات في محطة الاسكندرية مما ادى إلى تقليل عدد المحطات الذي يقف فيها القطار من 16 محطة إلى 14 محطة، يخدم القطار اليوم بين محطتي أبو قير وسيدي جابر فقط.

في 24 أكتوبر من عام 2022 تقرر تعديل خط سير 12 رحلة ليعود إلى محطة الاسكندرية (محطة مصر) والحضره من جديد بعد سنة وشهرين من الخروج من الخدمة، وكان سبب اقفال المحطتين في الأساس هو التجديدات بمحطة الاسكندرية (محطة مصر) وإشارات القطارات بالمنطقة ثم تم غلق جميع المحطات فى مارس الجارى وذلك للقيام بعمل مترو الاسكندريه .

" مترو الانفاق حلم سنين"

قال مصدر مسئول بالهيئة السكه الحديد

يمثل مشروع مترو الإسكندرية حلما طال انتظاره لكل أهالى عروس البحر المتوسط، وزوارها، والمقرر أن يربط أبو قير بمحطة مصر بطول 21.7 كم، بإجمالى 20 محطة، والمشروع سيحول خط سكة حديد أبو قير إلى خط مترو ومقرر أن يكون خط سطحى علوى، ويربط مع خطوط السكة الحديد والترام، حيث فاز بتنفيذ المشروع الذى يبلغ تكلفته 1.5 مليار يورو تقريبا، تخالف مكون من شركة مصرية وشركة أجنبية شاركت في تنفيذ خطوط المترو الثلاثة ونفق الأزهر

ويمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، سطحى بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى محطة الظاهرية ثم علوى بطول 14.2 كم حتى ما بعد محطة طوسون ثم يعود سطحياً حتى محطة أبو قير بطول 1 كم، ويشمل 20 محطة، حيث تم إضافة 5 محطات جديدة وهي: ميامي – محمد نجيب – كفر عبده – سبورتنج – باب شرق" حيث تم الاستقرار على المسار الأخير للمشروع ومحطاته هى: أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المنتزه ـ المندرة ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر.

وتبلغ السرعة التجارية 80 كم/ساعة، ويستوعب قرابة 61 ألف راكب فى الساعة فى الاتجاه الواحد، بينما سيكون مدة التقاطر منخفضة للغاية لتصل إلى قطار كل 2.5 دقيقة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.5 مليار يورو بتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويسهم في خفض التكدس المروري بالإسكندرية، ويدعم التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة ويقلل الانبعاثات الضارة.

من جانب اخر طرحت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية اعداد من الاتوبيسات من محطة مصر وصولا الى ابو قير للتخيف عن اعباء المواطنين وخاصا اننا مع بدء العد التنازلى لاستقبال شهر رمضان الكريم ومنعا لاى تزاحم .لمنع التزاحم واعاقة حركة المرور .

جاءت خطة الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، بزيادة عدد الأتوبيسات من محطة مصر وصولاً إلى أبو قير حيث تسلك الاتوبيسات طريقين، الأول طريق الكورنيش والطريق الثاني طريق الحرية (أبو قير) إضافة إلي خطوط جديدة من بينها خط محطة مصر أبو قير، وخط سيدي جابر أبو قير، في محاولة لتعويض ايقاف قطار أبو قير والتيسير على أهالي المحافظة لحين تشغيل مترو الإسكندرية.

من جانب اخركشفت محافظة الإسكندرية تفاصيل المشروع، الذى يمتد فى المسار من أبوقير إلى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر، منوهة بأنه سيجرى تنفيذه بنظام «التصميم والتوريد والإنشاء EPC».

ووفقًا للمحافظة، يكون مسار المترو سطحيًّا من محطة مصر حتى محطة سيدى جابر بطول 6.5 كيلومتر، ثم يصبح مسار المترو علويًّا من سيدى جابر إلى أبوقير بطول 15.9 كيلومتر.،وبحسب مخطط المشروع، يبلغ إجمالى عدد محطات المترو 20 محطة، مع إلغاء «محطة الرمل الميرى»، وإضافة 5 محطات جديدة هى «ميامى، محمد نجيب، كفر عبده، سبورتنج، باب شرقى

وزادت الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبًا/ ساعة باتجاه إلى 40000 راكب/ ساعة باتجاه المرحلة الأولى «أبوقير- محطة مصر»، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة. ويتضمن مشروع مترو الإسكندرية زيادة السرعة التشغيلية من ٢٥ كم/ ساعة إلى ١٠٠ كم/ ساعة، فيما يحقق المشروع زمنًا أقصر للتقاطر من 15 دقيقة إلى 2.5 دقيقة.

وكشف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية خلال اجتماع عاجل بهذا الصدد ضم ممثلي هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل ورؤساء الأحياء، ومسؤولي شركة النظافة، وكافة الأجهزة المعنية بمقر ديوان محافظة الإسكندرية،. انه تم رصد أجهزة المحافظة انتشار كميات كبيرة من القمامة داخل حرم السكك الحديدية.

وكلف محافظ الإسكندرية شركة النظافة بالتدخل الفوري لرفع كافة تراكمات القمامة بطول حرم السكك الحديدية وذلك لحين قيام شركة النظافة التابعة للهيئة القومية لمترو الأنفاق بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.،كما وجه المحافظ بتكليف رؤساء الأحياء بكل من المنتزه ثان، المنتزه أول، وشرق، ووسط بالمتابعة اليومية وتقديم كافة أوجه الدعم لعدم السماح بعودة تراكمات القمامة على مسار المشروع تنسيقًا مع الجهات المعنية.

"مدينة الاسكندرية دات الكثافة العالية "

الجدير بالدكر ان تعتبر مدينة الإسكندرية من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى، ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية ، وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة في حل مشكلات النقل مثل ( تكدس وسائل النقل السطحي - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة ) ومنها تطوير خط قطار (أبو قير - محطة مصر) والذي لم يتم تطويره منذ عقود. من هناك جاءت فكرة تطوير قطار ابو قير الى مترو الانفاق .

وفى سياق متصل يتم إعداد مخطط لتطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية، وهو الحل الوحيد للمشكلات المرورية نظرًا لأن مدينة الإسكندرية لا تملك إلا طريقين طوليين فقط لربط شرق المدينة بمركزها "طريق الكورنيش وطريق الحريه"، وطريق حضري واحد يربط مركز المدينة بغربها "شارع المكس وامتداده".ومن المقرر أن يتم تنفيذ 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة إستراتيجية النقل الحضري حتى عام 2032 وهي مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد أبو قير / الإسكندرية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 61 ألف راكب/ساعة/اتجاه.،مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة بطريق الكورنيش لنقل حجم ركاب يقدر بـ 5000 راكب/ساعة/اتجاه وجاري تنفيذه عن طريق المحافظة.تأهيل خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتي ميدان المنشية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 13800 راكب/ساعة/اتجاه.مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة أو قطار كهربائي منخفض الكثافة بمحور المحمودية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 10000 راكب/ ساعة/اتجاه.