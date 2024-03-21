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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزيرة التخطيط: 60 ألف مستفيدة من برامج تدريب المرأة بتكليف رئاسي

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية لم تكتف بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بل امتدت لعقد شراكات ناجحة لبناء قيادات نسائية شابة لضخ دماء جديدة في مختلف المؤسسات.

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المجلس القومي للمرأة

وأشادت في كلمتها خلال حفل يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ببرامج التدريب من خلال الشراكة مع المجلس القومي للمرأة، والتي كان أبرزها مشروع زيادة مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي.

نجحنا في بناء قدرات 300 سيدة من مختلف المحافظات

وقالت السعيد: "نجحنا في بناء قدرات 300 سيدة من مختلف المحافظات تأهل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في إيطاليا".

وأضافت: "البرامج الناجحة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، إضافة إلى البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أثمرت عن استفادة ما يقرب من 60 ألف سيدة داخل مصر، فضلًا عن القيادات النسائية بالخارج".

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