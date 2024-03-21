عقب فوزه رسميًا.. بوتين يوجه كلمه للشعب الروسي

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أهمية حملة الانتخابات الرئاسية بالنسبة للبلاد والمواطنين.

وجاءت تصريحات بوتين خلال خطابه بعد إصدار لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية: "انتهت الحملة الانتخابية الحاسمة لبلدنا ومجتمعنا ومواطنينا وكان لكل مرشح نهجه الخاص في حل مشاكل محددة".

كما وجّه بوتين الشكر للمواطنين الروس الذين شاركوا بالتصويت، حيث أكد أن الانتخابات أظهرت أن روسيا اليوم هي عائلة واحدة كبيرة والجميع يسير معًا على المسار التاريخي المختار، مضيفًا أن الانتخابات أظهرت أن روسيا واثقة من نفسها وفي نقاط قوتها ومستقبلها.

كما أشاد بوتين بدور وعمل أعضاء اللجان الانتخابية في الأقاليم الروسية الجديدة، معتبرًا أنهم كانوا خلال الانتخابات الرئاسية مثالاً وأظهروا الشجاعة والإقدام.



وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء، يوم أمس الأربعاء، لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس الجاري.