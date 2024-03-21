رسميًا.. بوتين رئيس روسيا لولاية خامسة

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الخميس، النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأشارت بامفيلوفا في إحاطتها الإعلامية إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين فاز بنسبة 87.28 في المئة من الأصوات، فيما حصل نيقولاي خاريتونوف على 4.31 في المئة، وفلاديسلاف دافانكوف على 3.85 في المئة، وليونيد سلوتسكي على 3.2 في المئة.

وقالت بامفيلوفا: "بقيت النتائج كما هي وذلك بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، حيث بلغت نسبة التصويت للرئيس بوتين 87.28 في المئة، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% أي حوالي 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً،وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و 797 ألف و 629 شخصًا أو 3.2 في المئة".

كما أفادت بامفيلوفا بأن اللجنة تلقت بعد انتهاء الانتخابات أكثر من 14 ألف طلب استئناف، أكثر من نصفها عبارة عن نماذج طعون وصلت من شبكة تزوير الخارج.

وتابعت بامفيلوفا بالقول إنه "في المجمل، تم تلقي 14389 استئنافا خلال هذا الوقت، أكثر من نصفها كانت نماذج استئناف نظمتها شبكة من المزورين من الخارج، حتى نغرق جميعا في دوامة الورق هذه".

وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء، يوم الأربعاء، لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس الجاري.