500 عمل إبداعي متميز لطلاب كلية التربية بمعرضها الفني بجامعة سوهاج

إفتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج معرض الأعمال الفنية والجدارية لطلاب كلية التربية، بحضور الدكتور حسين طه القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور عبد الباسط دياب، الدكتور عماد صموئيل وكلاء الكلية، الدكتور محمود عباس عميد الكلية الأسبق، اللواء طارق حافظ مدير إدارة الأمن الجامعي وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.





وأشاد رئيس الجامعة بالمعروضات والتي تبرز مواهب الطلاب وتبرهن عن وجود كوادر فنية طلابية فريدة، قادرة على تمثيل الجامعة بشكل مشرف في المنافسات القمية، مؤكداً على دور المعارض الفنية في الإرتقاء بالذوق العام ودعم وتشجيع المواهب الفنية.





وأشار النعماني إلى أن الهدف من تنظيم المعرض هو رغبة الجامعة في المساهمة في نشر ثقافة العمل الفني داخلها وخارجها، لتشجيع طلابها على الإبداع الفني إيماناً منها بالدور الهام الذي تقوم به الفنون التشكيلية والأنشطة الفنية في الحفاظ على تراث المجتمع وهويته الثقافية، وتنمية التفكير الإبداعي لطلاب الجامعة، بالإضافة إلى إظهار الأعمال الفنية للطلاب ونقل الخبرات بينهم.





ومن جانبه أشار الدكتور حسين طه إلى أن الكلية تضم العديد من الكوادر الذين يجمعون بين الموهبة والدراسة العلمية وهو ما ينعكس علي جودة ورقي المعروضات الفنية، حيث ضم المعرض الأعمال الفنية للطلاب من مختلف فرق شعبة طفولة والفرقة الثانية أساسي جميع الشعب، والتي بلغت إجمالي نحو أكثر من 500 عمل إبداعي متميز لطلاب الكلية من مختلف الفرق الدراسية لشعبة الطفولة والتعليم الأساسي وهو يمثل نتائج الجانب العملي من مقرر التربية الفنية، حيث ضم المعرض عدد من الصور الشخصية بالقشرة لعدد من القيادات و الرموز المصرية المؤثرة، و لوحات لمناظر طبيعية، و أشغال الفوم والورق، لوحات فن الخيوط، عرائس الطفل، وتشكيلات مجسمة بخامات مختلفة حيث تتنوع خامات الأعمال الفنية المعروضة ما بين الرسم والتصوير بخامات القشرة، الخيوط، الورق وخامات التصوير الجداري الفسيفساء او الموزاييك، بالإضافة إلى بعض الأعمال المجسمة مثل نحت الورق وعجينة السيراميك.





ومن الجدير بالذكر أنه أيضا تم افتتاح بوابة كلية التربية في ثوبها الجديد والمستلهم من شعار الكلية وأقسامها، وقد استغرق تنفيذ العمل الفني ٦ شهور قدم فيهم طلاب الكلية كل جهودهم لإتمام العمل بشكل يليق بعراقة كلية التربية جامعة سوهاج.