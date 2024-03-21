الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وزيرة التخطيط للرئيس السيسي: شكرًا على تقديرك للمرأة

وزيرة التخطيط الدكتورة
وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد

 وجَّهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رسالة خاصة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربة فيها عن امتنانها لتقديره لدور المرأة في البيت أو العمل.

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مايا مرسي تهدي الرئيس السيسي هدية تذكارية (فيديو)

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بث مباشر .. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية

عايزة أشكر حضرتك مش على التمكين السياسي والاقتصادي:

 قالت، خلال كلمتها في حفل يوم المرأة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، بمركز المنارة، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عايزة أشكر حضرتك مش على التمكين السياسي والاقتصادي اللي واضح للجميع، ولكن بصفتي أمًا وأستاذة جامعية، عشت فترة كبيرة وسط الشباب".

بأشكر حضرتك على دور المرأة سواء في البيت أو العمل ومكانتها وأهم شيء تقديرك لكفاءتها

 أضافت: "بأشكر حضرتك على الخطاب الرئاسي، والرسائل المجتمعية، اللي من خلالها أكدت فيها في كل مناسبة على دور المرأة، سواء في البيت، أو العمل، ومكانتها وأهم شيء تقديرك لكفاءتها".

 وتابعت: "المنظومة القيمة اللي حضرتك بترسيها هي أهم منظومة قيم، واللي تخص احترام وتقدير المرأة في المجتمع، وهي منظومة محتاجينها لبناتنا وأولادنا، ويكفي إن حضرتك أطلقت على المرأة المصرية عظيمات مصر".

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