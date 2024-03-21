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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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زيرة التضامن: 5 ملايين سيدة تحصل على معاش بقيمة 240 مليار جنيه

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي وجه بإصدار قانون لكبار السن في بداية عام  2024، وأن هذا القانون يصدر لأول مرة في العصر الذهبي، وأن نسبة كبار السن 14 % من إجمالي الدعم النقدي، وهناك 8 ملايين مواطن من كبار السن يحصلون على دعم الخبز.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٤، أنه في رحلة الحياة، تظل الأم هي ذات الأصل الكريم، والذي لا يتأثر بالحياة.

خط ساخن للاستجابة لطلبات كبار السن

وأشارت إلى أن هناك خط ساخن للاستجابة لطلبات كبار السن، وهناك علاج مجاني، وأن هناك 6.5 ملايين سيدة تحصل على معاش، بقيمة 240 مليار جنيه في السنة.

مصر تتخطى الصعاب وتنهض وترتقي

وتابعت: “أقدم التهنئة لكل أم ضحت من أجل أسرتها، وكل أم رحلت وتركت أثر، وكل عام ومصر تتخطى الصعاب وتنهض وترتقي، وتزيد من الصبر والعمل”.

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