اعلان نتائج المسابقة الكبرى للقرآن الكريم والحديث بالفيوم

أقامت جامعة الفيوم المسابقة الكبرى للقرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية الشريفة لطالبات المدن الجامعية،وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي تضمنت عددًا من المستويات وهي "القرآن كاملاً ونصف القرآن وعشرة أجزاء" وفي الحديث الشريف "الأربعون النووية وعشرون حديثًا" إلى جانب اختبارات شفوية حول السيرة النبوية الشريفة".

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي فازت الطالبة رحمة محمد أحمد بالمركز الأول بمسابقة القرآن كاملًا، وجاءت الطالبة إسراء عبد الحليم حمزة في المركز الثاني، فيما حازت الطالبة نسرين ثروت محمد المركز الثالث.

وفي مسابقة نصف القرآن: فازت الطالبة يارا رضا الشبراوي بالمسابقة بالتزكية، وفي مسابقة الحديث الشريف فازت الطالبة أسماء غالب بالمركز الأول، والطالبة نورهان رمضان بالمركز الثاني، والطالبة آلاء ربيع بالمركز الثاني، وفي مسابقة السيرة النبوية فازت الطالبة إسراء عبد الحليم بالمركز الأول، والطالبة يارا رضا بالمركز الثاني، والطالبة نسرين ثروت بالمركز الثالث.

قام بتحكيم المسابقة الدكتور أحمد يس المدرس بكلية دار العلوم، بإشراف محمود عبد العزيز القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية

ومن جهه اخرى شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى الفيوم ، ندوة تحت عنوان التنبؤ المبكر بالأزمات والكوارث، التي نظمتها وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية.

حضر الندوة الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عرفان العميد السابق للكلية، والدكتورة قوت القلوب فريد الأستاذ بقسم التنمية والتخطيط، والدكتور حسام الشريف مدير وحدة الازمات والكوارث بالكلية، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

أكد الدكتور أحمد حسني أن كلية الخدمة الاجتماعية تحرص على تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية التي من شأنها توسيع النطاق المعرفي والعلمي لدى الطلاب، حتى يصبحوا خريجين على قدر عال من الكفاءة والتميز.

وأوضحت الدكتورة نادية حجازي أن الندوة تنطلق أهميتها في ظل ازدياد حالات الكوارث وانتشار الاوبئة وما يترتب عليها من مخاطر متعددة وحدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.

مؤكدة أن الإنذار المبكر لحدوث الكوارث أصبح من أهم الضروريات الحياتية والذي ينبغي على الدول والمجتمع الدولي تفعيله لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الوقائية لحماية الأشخاص قبل وقوع الكارثة.

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