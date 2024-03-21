السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن.



وأكد السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية، اليوم الخميس، "الدكتور مصطفي مشرف.. هناخد كام؟.. هو الدكتور معيط موجود؟.. ليرد عليه رئيس الوزراء قائلا: "5 مليارات لصندوق تنمية الأسرة".. ليرد عليه الرئيس السيسي: "طب وصندوق كبار السن".

وتابع : " قولنا أن كل اللى هنقدر نجيبه للصناديق دي هنبقي حريصين الحفاظ على الأصول.. بنزود الأًصول وهيدخل عائد مع باقي البنود.. انا كنت عاوز اخد أكثر من كده.. ربنا كرمنا.. ونخصص 5 مليارات لكل صندوق".

وتحتفل مصر من كل عام بـ "يوم المرأة المصرية"، والذي يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، تخليدا لـ "ذكرى ثورة المرأة المصرية" ضد الاستعمار البريطاني الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ستعرض الوفد فى التقرير التالى مواقف المرأة المصرية وبطولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي على مصر ،وغيرها من المواقف مهمة فى تاريخ مصر ، ومقاومة ضد كل أشكال الاحتلال ببساله .

يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتي خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".

يوم المرأة المصرية..

وعقب تلك الملحمة التاريخية، تم الإعلان عن تأسيس أول اتحاد نسائي فى مصر، بقيادة هدى شعراوي فى يوم المرأة المصرية 16 مارس 1923، حيث طالب الاتحاد برفع مستوى المرأة المصرية، لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل.

وتكللت تلك الجهود بانتصار جديد في يوم المرأة المصرية، ففي 16 مارس من عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة للدراسة بها، حيث كان لا يُسمح لهن من قبل.

ليس هذا فحسب، بل إنه فى مثل هذا اليوم يوم المرأة المصرية من عام 1956، حصلت المرأة المصرية للمرة الأولى على حق الانتخاب والترشيح بعد إقرار دستور 1956.

وخلال تلك الفترة حصلت أول فتاة مصرية على شهادة ليسانس الحقوق، وسُجل اسم منيرة ثابت فى جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة فى يوم المرأة المصرية 16 مارس عام 1924، باعتبارها أول محامية مصرية وعربية.

يوم المرأة المصرية

وفي 16 مارس عام 1956، يوم المرأة المصرية، أصبحت المرأة المصرية عضوا برلمانيا بعدما سمح الدستور لها بالترشح، ومنحها أيضا الحق فى التصويت بانتخابات البرلمان.

وأول من نجحتا فى الانضمام لعضوية البرلمان المصرى فى يوم المرأة المصرية كانتا "أمينة شكرى، وراوية عطية"، ليفتح ذلك التاريخ الباب لانضمام العشرات من المرأة المصرية بعد ذلك.