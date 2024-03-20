التنمية المحلية تتابع انشاء مركز خدمي متكامل للنباتات الطبية ببني سويف

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة بني سويف في تنفيذ المشروعات التنموية بهما ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اجتماعا لمتابعة الخطوات والإجراءات التنسيقية اللازمة للبدء في إنشاء مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا، بالتعاون مع مشروع "دعم وزارة التنمية المحلية"، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد مدير فريق الدعم الفني.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحقيق أهدافه التنموية في محافظات الصعيد.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض توضيحي"Presentation" من إعداد فريق الدعم الفني بالوزارة تناول شرح مكونات المشروع والمساحات التي سيتم إضافتها واستغلالها والإنشاءات المقرر تنفيذها بالمشروع على مساحة إجمالية تزيد عن 7 آلاف متر، بالإضافة إلى استعراض تفاصيل القرار رقم 3993 الخاص بتشكيل لجنة محلية لتسيير أنشطة المشروع، والتي تقوم بمتابعة اعتماد الإجراءات التنفيذية اللاحقة خلال فترة التنفيذ، بجانب تسهيل تبادل المعلومات الفنية المُحدثة وتنسيق الأنشطة المستمرة وتسهيل الزيارات الميدانية والاستكشافية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية يتضمن (تقديم جميع خدمات الأعمال للمزارعين والمنتجين للنباتات الطبية والعطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والإمداد بمستلزمات الزراعة من معدات وأسمدة ومبيدات عضوية، وخدمات التعبئة والتسويق، بجانب عمل تحليل المتبقيات من المعاملات الزراعية)، مما يسهم في جعل محافظة بني سويف قلعة للصناعة في شمال الصعيد، وذات قاعدة اقتصادية مستدامة تتكامل فيها الأنشطة الزراعية والصناعية.



