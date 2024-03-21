وزير التنمية المحلية يوجه بتحسين مستوى الخدمات في الشرقية

في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل

ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة و والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الشرقية في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المشار إليها،خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وترعة الزورة ومتفرعاته بمتوسط عرض ما بين 8 : 13 متر وبإجمالي اطوال 2250 متر وبتكلفة اجمالية 6 مليون و283 ألف جنيه ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطى منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ( رقم 1 – العطارين – الوحدة الصحية – محطة المياه – حارة 66 – حارة حمودة - رقم 2 ) بإجمالي مساحة مسطحة 800 متر مسطح وبتكلفة إجمالية مليون و 900 ألف جنيه.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاأعمال وإلزامها بمراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير والتجميل الجارية بشوارع المدينة ، وكذلك التعرف على مشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة إحتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء داخل المدينة بالتوجه لأحد محال بيع اللحوم الطازجة للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وعرضها أمام المواطنين بأسعار مناسبة، مشدداً على رئيس المركز بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر اللحوم والأسماك لضبط الأسعار والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية انه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية وذلك للتعرف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بها لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.



