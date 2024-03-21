محافظ أسوان يتابع جهود احتواء حريق أحد المحلات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود احتواء الحريق المحدود الذى إندلع بأحد المحلات التجارية بمدينة أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح ، موضحاً بأنه تم تحقيق أعلى معدلات السيطرة فى وقت قياسى على الحريق قبل إمتداده للمناطق المجاورة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز حيث تم توجيه الجهات المعنية من قوات الحماية المدنية والإسعاف ، وتم متابعة ونقل الحدث لاسلكياً من داخل المركز عبر أجهزته الحديثة والمتطورة بواسطة نواب رئيس المدينة ، وأكد اللواء أشرف عطية على أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية وبكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق الجيد بين جميع الجهات المعنية .