مراكز متقدمة في مسابقات القرآن الكريم وقصص الخيال العلمي لطلبة الإسماعيلية

على مستوى الجمهورية:

حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة القران الكريم ومسابقة قصة الخيال العلمي.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ان الطالب وليد احمد الدسوقى الطالب بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بمدينة الإسماعيلية حصل على المركز الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقه القرآن الكريم.

فيما حصل الطالب زياد محمد عبده قنديل من ( مدرسه المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى المسابقة الوزارية لقصة الخيال العلمي.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره لهذا الإنجاز معتبرا ان الطلبة الفائزين يعدون نماذج مضيئة في سماء تعليم الإسماعيلية مقدما الشكر للمشرفين على الطالب.



وفازت مدرسة المعدات الثقيلة المتقدمة الثانوية الفنية بالمركز الثالث في المسار الصناعي بمسابقة" فني مبتكر"، والتي تعتبر المسابقه الأولى والوحيدة المتخصصة لطلبه التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وهي ضمن الأنشطة التي ينفذها مشروع قوى عامله مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.