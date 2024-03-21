40 طالب يتبارون في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني

بجامعة الاسماعيليه الأهلية

قال الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نحو 40 طالب وطالبة شاركوا في المسابقة الدينية حيث تنافس الطلبة في تسميع وتجويد القرآن الكريم وفي الإنشاد الديني والابتهالات وذلك ضمن الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك .

واكد أن الجامعة استعانت بلجنة تحكيم في المسابقة تضم نخبة من مشايخ الأزهر الشريف على رأسهم الشيخ أشرف السعيد مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ عبد الرحمن محمد عضو لجنة الفتاوى بالإسماعيلية.

و أُقيمت المسابقة على مسرح الجامعة الأهلية بمقرها بمدينة الإسماعيلية الجديدة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وبإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقبل بداية فاعليات المسابقة - قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بتعريف الطلاب بأهداف مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تتمثل في غرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس النشء.

إلى جانب الحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتطبيق أحكام التجويد عمليًا أثناء تلاوة القرآن الكريم، مع التدريب على استنباط الأحكام والآداب الإسلامية، التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوظيفها في الحياة العامة.

إلى جانب تنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا الطلاب، وتنمية روح التنافس والعمل كفريق بين المشاركين في المسابقة، واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم وتشجيعها ومتابعتها.