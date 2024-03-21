مصر ونيوزيلندا بكأس العاصمة .. تشكيل المنتخب الوطني المتوقع

مع دقات العاشرة من مساء غد الجمعة ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره نيوزيلندا ، على ملعب العاصمة الإدارية ، لحساب منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الذي يقام بتواجد الفراعنة ، تونس ومنتخب كرواتيا.





ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد - تريزيجيه.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ من الشهر الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم:.. .

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.