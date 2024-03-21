الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

بوابة الوفد الإلكترونية

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، عند الثامنة من مساء يوم 29 مارس الجاري.
 

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تصريحات وكيل علي معلول تصدم جماهير الأهلي

 تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورلاتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.
 على صعيد متصل، خضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الأشعة التى أجراها خلال تواجده في معسكر ‏المنتخب الوطني، التي كشفت عن إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏
 ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا.
 وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.‏

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